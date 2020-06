Petit: «Parabéns aos jogadores por aquilo que fizeram»

Petit destacou a entrada forte do Belenenses SAD na receção ao Sporting, que permitiu à equipa adiantar-se no marcador logo aos 9 minutos, e deixou elogios à atitude e exibição da equipa apesar da derrota.





"Tenho de estar orgulhoso pelo que os jogadores fizeram. Foi uma 1.ª parte injusta. Entramos muito bem, a pressionar alto e a conseguir roubar a bola. Conseguimos um golo, tivemos mais algumas chances mas não conseguimos finalizar. O Sporting faz 3 golos e em 2 deles há falta de comunicação da nossa parte que acaba por ditar o desfecho do jogo. Na 2.ª parte não foi um jogo muito bem disputado, com o Sporting à espera do nosso erro, mas há que dar os parabéns aos jogadores por aquilo que fizeram", afirmou o técnico aos microfones da Sport TV."Quem viu o jogo viu-nos a querer pressionar alto, muitas vezes com o risco de deixar 3 defesas para 3 avançados do Sporting. Criámos esses riscos e conseguimos que o Sporting jogasse longo e mais direto. Mas também se paga pela intensidade e na 2.ª parte não a tivemos."Temos já um jogo com o Tondela e quem faz isto que fizemos hoje deixa-nos esperançados num bom jogo e lutar pelos 3 pontos. Olhamos para aquilo que podemos fazer, temos as nossas ideias e 4.ª feita vamos dar uma boa resposta."