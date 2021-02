Petit pede "mais tolerância" dos clubes para com os treinadores

Nos últimos dias houve mais duas 'chicotadas' na Liga NOS: Sérgio Vieira deixou o Farense e João Pedro Sousa foi demitido do comando técnico do Famalicão. Para Petit trata-se de uma situação que ocorre demasiadas vezes no nosso campeonato e, por isso, o técnico deixou um apelo, à margem da conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o FC Porto, marcado para esta quinta-feira.





"Tem de se acreditar no processo e saber que o grupo acredita nas ideias do treinador. Foi com pena que vi mais dois colegas de profissão a sair, mas isto está relacionado com a tolerância das direções dos clubes. Nas equipas que lutam pela permanência, por exemplo, os resultados oscilam muito. Quando não há essa tolerância, muda-se de treinador e, com isso, entram ideias novas e processos diferentes. Pode haver impacto logo no início, claro, e essa equipa ganhar um ou dois jogos seguidos, e depois voltarem os maus resultados. Creio que tem de haver mais tolerância."