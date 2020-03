Petit: «Pela segunda parte podíamos ter conquistado os três pontos»

O Belenenses SAD empatou este domingo (0-0) na receção ao Famalicão e segue no 13º lugar da Liga NOS com 10 pontos de vantagem relativamente à zona de despromoção.





Na reação ao encontro Petit considerou que depois de um primeiro tempo equilibrado o Belenenses SAD merecia algo mais pelo futebol praticado na segunda metade."Tínhamos trabalhado para sermos mais agressivos na primeira fase de construção do Famalicão. Foi um jogo dividido, com mais remates na zona exterior do Famalicão, mas sem criar perigo. Uma primeira parte dividida. Corrigimos ao intervalo, trocámos o Show pelo Pina para dar mais intensidade, subimos mais as linhas, pressionámos mais alto e, a nível da circulação de trás, conseguimos circular melhor, conseguimos ter três ou quatro oportunidades. Pelo que fizemos na segunda parte, podíamos ter conquistado os três pontos", assumiu o técnico em conferência de imprensa."É o terceiro jogo sem sofrer, vimos de quatro jogos sem perder. Queríamos os três pontos, não conseguimos, mas vamos trabalhar para os conseguir no próximo jogo", acrescentou Petit."Não mudámos muito as nossas ideias e dinâmicas. O Famalicão é uma equipa que joga com os dois extremos bem abertos e os médios interiores entrelinhas. Conseguimos anulá-los mais na segunda parte, mas nunca fugindo às nossas ideias. Trabalhámos em anular a posse de bola do Famalicão, uma equipa jovem, que jogam desinibidos e estão bem na tabela classificativa."O mais importante é esta regularidade que temos dado à equipa. Estamos aqui há sete semanas, os jogadores aceitaram bem as ideias da equipa técnica, os resultados vão aparecendo e dão confiança. Os jogadores estão contentes com o que estão a fazer e os resultados ajudam muito. Estamos numa posição que não é a que queríamos, mas queremos crescer na tabela".