Petit: «Resultado inteiramente injusto pelo jogo que fizemos»

Petit não escondeu, no final do encontro entre Belenenses SAD e Sporting, a contar para a 11.ª jornada da Liga NOS, a "frustração" pelo resultado (1-2, a favor dos leões) obtido, este domingo, pela sua equipa.





"Pelo jogo que nós fizemos, o resultado é inteiramente injusto. Estamos frustrados por aquilo que foi o jogo. Penso que a primeira parte foi inteiramente nossa, onde tivemos várias situações para fazer golo. O Sporting tem duas oportunidades, duas bolas na profundidade que nós tinhamos alertado para este perigo que cria", começou por dizer o técnico dos azuis."Na segunda parte, penso que o Sporting não teve nenhum remate, só um por cima, enquanto nós tenhos mais três ou quatro chances para marcar. Estamos frustrados, mas esta exibição dá-nos responsabilidade para o próximo jogo.""Podíamos ter ganho vantagem e feito outro jogo. Não fizemos e o Sporting acaba por fazer o 2-1 noutra grande penalidade. Logo de seguida até podíamos ter feito o 2-2. É uma primeira parte completamente nossa, mas no global um jogo onde sentimos frustração enorme pelo que produzimos, pela qualidade e paixão que meteram no jogo. É este crescimento que deve ser assinalado. Vimos uma equipa bem trabalhada, com bons processos e boas dinâmicas.""Criámos todos os jogos várias situações. Se forem ver, nos outros jogos todos fomos uma equipa equilibrada, que sofre poucos golos e consente poucas oportunidades às equipas adversárias, mas também tem as suas oportunidades. Faz parte do trabalho que temos durante a semana, focámo-nos no trabalho em termos ofensivos para chegar aos jogos e tentar fazer. Ficava preocupado era se não criássemos oportunidades. Hoje criámos muitas situações, não com pontapé para a frente, mas em lances trabalhados, dentro da nossa ideia de jogo e as nossas dinâmicas", concluiu.