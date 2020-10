Petit: «Perdemos dois pontos pelo que fizemos nos 90 minutos»

Petit gostava de ter conseguido os três pntos no jogo desta tarde com o Moreirense, que terminou sem golos no Jamor. O treinador do Belenenses SAD diz que o "balneário está triste" por não ter conseguido a vitória na partida.





"Na primeira parte, tivemos oportunidades suficientes para fazer golo. Na segunda parte, é verdade que houve mais caudal ofensivo. Perdemos dois pontos pelo que fizemos nos 90 minutos."

Balneário triste

"Duas equipas com boas ideias, apesar de o relvado estar um pouco seco e a bola não andar muito. O balneário está triste. Temos de continuar a trabalhar. Faz parte do futebol, estou orgulhoso pelo que fizemos."

Mais agressividade

"Trabalhámos processos nestes 15 dias, tanto em termos defensivos, como ofensivos. Temos talvez de ser mais agressivos. Tivemos muitas situações e cruzamentos, o Cassierra teve muitas situações para fazer golo, tivemos mais de seis ou sete oportunidades. O Moreirense teve alguns ataques em transição. No plano defensivo, fico satisfeito com o compromisso que tiveram, com a coragem e a alegria durante os 90 minutos."



Maratona

"Os jogos são todos complicados. Vai ser uma maratona de pontos. Alguns clubes já provaram esta época que se pode alcançar pontos com os 'grandes'. Vamos descansar este dia e meio, depois vamos analisar o Benfica e, durante a semana, fazer acreditar que o futebol são 11 contra 11 e que é possível fazer um bom resultado no Estádio da Luz".