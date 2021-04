Petit: «Ponto importante entre equipas com objetivos diferentes»

O Belenenses SAD empatou (1-1) este domingo na deslocação ao terreno do Sporting de Braga, em jogo a contar para a 26.ª jornada da Liga NOS.





Em declarações no final do encontro, Petit assumiu que este é um ponto "importante" na luta pela permanência do Belenenses SAD."É um ponto importante entre equipas com objetivos diferentes, o Sp. Braga a lugar por um lugar na Liga dos Campeões, nós para fugir aos lugares de despromoção. Foi um jogo dividido, bem disputado, com oportunidades para os dois lados. O Sp. Braga saiu a ganhar 1-0 para o intervalo, com mais posse de bola, mas nós também saímos sempre com critério. Disse aos jogadores ao intervalo para continuarem a fazer o que estavam a fazer, que íamos ter as nossas oportunidades e tivemos a felicidade e a qualidade de fazer um golo. Depois, sabíamos que o Braga ia carregar e soubemos sofrer. É um ponto importante, faltam oito jogos", começou por dizer o técnico dos azuis."Trabalhamos sempre da mesma forma, cada jogo tem as suas características. Às vezes não se dá muito mérito à nossa equipa. Este ponto só é importante se no sábado conquistarmos os três pontos diante de um adversário direto [Marítimo].""O Cassierra é um jogador jovem, com muita qualidade, joga muito bem entre linhas, falta-lhe um pouco a profundidade, temos insistido com ele nisso. Os avançados vivem de golos e este dá-lhe confiança e ânimo", concluiu.