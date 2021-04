Petit: «Preparados para fazer um bom jogo»

O treinador do Belenenses SAD, Petit, sublinhou este sábado a vontade em corrigir o último desaire e recuperar na visita ao Sporting de Braga, a contar para a 26.ª jornada da Liga NOS.

Na ronda transata, o Belenenses SAD perdeu por 2-0 na receção ao Boavista, adversário direto na luta pela manutenção, o que levou Petit a afirmar, logo após o final do encontro, que tinha sido "dos piores jogos" em termos de intensidade e agressividade.

"Conversámos entre nós, analisámos o que não foi tão bom e a importância desse jogo. Não conseguimos ganhar e temos de ir atrás do prejuízo, porque queríamos muito conquistar esses três pontos. Corrigimos [os erros] e vamos estar preparados amanhã [domingo] para fazer um bom jogo", apontou, em videoconferência de imprensa de antevisão à partida.

Pela frente, estará um Sporting de Braga "a fazer um excelente campeonato", realçando também o plantel às ordens do treinador Carlos Carvalhal, que implementou "bons processos e ideias de jogo" a um "coletivo muito forte" e com "qualidade individual".

"O Sporting de Braga é uma equipa que tem sido muito regular nos seus processos, muito difícil de defrontar, mas sabemos onde nos podem dificultar. Esperamos dar uma boa resposta, pois vínhamos de uma série de nove jogos apenas com uma derrota e, na última jornada, tivemos um dissabor", expressou.

Num encontro entre duas equipas a lutarem por objetivos diferentes - o Sporting de Braga por um lugar na Liga dos Campeões e o Belenenses SAD na fuga à despromoção -, Petit foi perentório: "A pressão faz parte do nosso dia-a-dia e a pressão para vencer é boa. Vai ser um jogo intenso, com objetivos diferentes, mas com a mesma vontade de ganhar".

Os médios Bruno Ramires e Afonso Taira estão castigados, num setor onde também Cafú Phete está ausente, a cumprir isolamento obrigatório após participar na seleção sul-africana, abrindo a 'porta' a adaptações ou a jogadores menos utilizados, com o treinador a revelar que, entre Danny Henriques, César Sousa e Afonso Sousa, um deles jogará ao lado de Sithole.

Pela primeira vez esta temporada, o Belenenses SAD apresenta um boletim clínico limpo, graças às recuperações dos defesas Eduardo Kau e Nilton Varela, após lesões graves, o que deixa Petit "satisfeito".

"O Nilton já estará pronto amanhã [domingo] para o jogo, o Kau está um pouco mais atrasado. Praticamente temos um banco com jogadores dos sub-23, mas temos de trabalhar com isso, é esse o projeto. Temos um plantel curto e, quando há contrariedades, como lesões ou castigos, temos de os lançar e eles têm de estar preparados", disse.

Instado a comentar a possibilidade de redução de equipas na I Liga, Petit partilhou a mesma visão do presidente dos 'azuis', Rui Pedro Soares, defendendo a manutenção das 18 equipas, embora compreenda que seja necessário proteger as equipas que disputam as competições europeias.

O Belenenses SAD, na 14.ª posição, com 26 pontos, defronta no domingo o Sporting de Braga, quarto, com 53, em jogo da 26.ª jornada da Liga NOS, que se disputa no Estádio Municipal de Braga, a partir das 17:30, com arbitragem de Artur Soares Dias, da associação do Porto.