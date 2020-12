Petit quer primeira vitória em casa frente a um Sp. Braga que "pode lutar pelo título"

O treinador do Belenenses SAD apontou este sábado à primeira vitória em casa na 9.ª jornada da Liga NOS, diante do Sp. Braga, um adversário "com muita qualidade" e que "pode lutar pelo título".

"[O Sporting de Braga] É uma equipa com muita qualidade, com processos bem definidos e que vem de uma série de vitórias consecutivas, mas, do outro lado, está uma equipa com ambição, que quer lutar pelos três pontos e que quer a primeira vitória em casa", avisou Petit, em conferência de imprensa digital, de antevisão à partida.

Elogiando o "bom registo" e a "boa exibição" dos bracarenses na Liga Europa, na vitória por 4-2 no campo dos gregos do AEK Atenas, na quinta-feira, Petit entende que a formação minhota já pode ser considerada candidata à conquista do campeonato.

"Nos últimos anos, têm demonstrado o crescimento que têm vindo a fazer. Têm uma boa estrutura e muita qualidade a nível de plantéis. Já podemos considerar que pode lutar pelo título. Penso que será o plantel mais forte dos últimos anos", realçou.

Apesar de poder haver algum desgaste nos 'arsenalistas', devido à sobrecarga de jogos, Petit reforçou que o Sporting de Braga apresenta um plantel "recheado de jogadores com qualidade" e, portanto, "estarão nas melhores condições".

Com o defesa central brasileiro Henrique castigado, Petit terá de mexer na defesa menos batida da I Liga, a par com o Sporting, com cinco golos sofridos em oito rondas.

"O Henrique é um jogador fundamental, com experiência. Não está cá, mas joga outro no lugar dele, que sabe os princípios que pretendemos e vai dar uma boa resposta", afirmou o técnico, que admitiu a possibilidade de fazer entrar de início Danny Henriques, uma vez que Pedro Álvaro continua fora das opções, pois "não está no seu melhor em termos físicos".

Embora seja a melhor defesa do campeonato, na frente os golos não têm aparecido, sendo mesmo o pior ataque da prova, com apenas três golos apontados. Contudo, Petit vê a equipa "tranquila e serena", sem desespero por golos.

"Há vontade de querer ganhar em todos os jogos, seja em casa, seja fora. São ciclos. Temos de acreditar nas dinâmicas, nos processos e na nossa ideia. Não temos feito golos, mas não estamos desesperados. A equipa está tranquila e serena. As coisas vão acontecer", frisou.

Além do castigado Henrique e da ausência de Pedro Álvaro, também o médio Afonso Taira está "a recuperar", não devendo ainda ser opção, juntamente com os lesionados que integram o boletim clínico: Gonçalo Silva, Eduardo Kau, Chima Akas e Nilton Varela.

Belenenses SAD, 12.º classificado, com oito pontos, recebe o Sporting de Braga, segundo, com 19, no Estádio Nacional, em Oeiras, com início marcado às 20 horas e que terá arbitragem de Hélder Malheiro, da associação de Lisboa.