Petit: «Queremos ter bola e criar oportunidades»

Petit acredita que o Belenenses SAD tem capacidade para sair do Estádio do Bessa com três pontos no bolso, apesar da qualidade do adversário.





"O Boavista tem muita qualidade. Tem um plantel com jogadores experientes e outros mais jovens e muitos que vieram de outros campeonatos. Espero uma equipa forte, num estádio tradicionalmente difícil, que vai querer, nos primeiros minutos, impor o ritmo, mas o Belenenses SAD também vai à procura dos três pontos. Queremos ter bola e criar oportunidades", afirmou, numa conferência de imprensa em formato digital.Petit mostrou-se ainda satisfeito com a exibição dos azuis no jogo da 3ª eliminatória da Taça de Portugal, frente ao Real, ainda mais pelo facto de os golos terem aparecido nessa vitória por 2-0."Foi bom não sofrer e foi bom marcar, mas não estava preocupado porque andávamos a criar oportunidades, só não estávamos a concretizá-las. Mas queremos que os jogadores melhorem na decisão do último passe, na finalização e na agressividade no último terço", referiu o treinador, que ainda comentou o facto de, nas últimas semanas, o relvado do Jamor ter sido sujeito a muito desgaste."Tem sido difícil trabalhar em campos com qualidade. No último mês treinámos uma vez no Estádio Nacional. Temos treinado no campo nº 3 e tem sido muito difícil, pois é muito irregular e pesado. Temos tido muitas lesões e dificuldades, mas quando chegamos ao jogo temos de colocar em prática esse sofrimento. Era preferível trabalhar num relvado em condições, claro", finalizou.