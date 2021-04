Petit: «Queremos tirar a virgindade ao Sporting»

O Belenenses SAD desloca-se esta quarta-feira a Alvalade para defrontar o Sporting, num encontro em que Petit promete ambição máxima. Aliás, o treinador dos azuis não esconde a vontade que tem de, com muito trabalho, conseguir colocar um travão na sequência leonina e condenar o líder da Liga NOS à primeira derrota no campeonato.





"Nunca há boas ou más alturas. Quando estás mal, vais fazer um jogo e consegues reagir e conquistar três pontos onde não imaginavas. Todas as alturas são para se jogar. É agora que temos de jogar com o Sporting, com jogos de três em três dias e os jogadores gostam disto. Vamos estar preparados, dando valor à equipa, que tem sido muito regular. Merecem estar no primeiro lugar, mas vamos com ambição de tirar a virgindade ao Sporting", confessou, entre risos, na conferência de imprensa de antevisão.O treinador refere que "o Sporting tem estado em primeiro com muito mérito" e lembrou o jogo da primeira volta, em que os leões triunfaram por 2-1, com Adán até a defender um penálti. De qualquer das formas, não coloca pressão de pontos para o Belenenses SAD, que luta para fugir da descida."A nível de pontos não temos uma meta, mas é jogo a jogo. Queremos trabalhar para conseguir os três pontos, sabendo que esta última vitória frente a um adversário direto foi importante. Estão 21 pontos em disputa e vamos trabalhar para o mais rapidamente possível garantir a permanência. Mas não prevejo se é 34, 36 ou 37. Quando conseguirmos matematicamente o objectivo é trabalho bem feito porque numa época difícil os jogadores têm sido fantásticos", sustentou.E haverá prémio em caso de vitória contra o Sporting? Não... Mas apenas porque os 'miminhos' têm sido constantes. "Temos é de ser ambiciosos! Depois de empatarmos em Braga, parámos na Mealhada e veio leitão para os jogadores. É pelo trabalho que eles fazem. Esses miminhos são importantes. E nós isso temos feito ao longo da época", destacou.