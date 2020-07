Petit: «Queremos trazer de Braga um bom resultado»

O treinador do Belenenses SAD, Petit, mostrou-se esta terça-feira confiante em "trazer de Braga um bom resultado", na 32.ª jornada da Liga NOS, numa altura em que "todos os pontos são importantes".

"Sabemos que vamos encontrar uma equipa que está a lutar por objetivos diferentes dos nossos, mas o compromisso é o mesmo. Queremos trazer de Braga um bom resultado. Temos algumas ausências por lesão, mas vamos com uma estratégia bem assente para o jogo e estamos confiantes para amanhã [quarta-feira]", afirmou.

Em videoconferência de imprensa de antevisão à partida com os minhotos, Petit admitiu alguma frustração do plantel, após a derrota com o Moreirense (1-0), com uma grande penalidade desperdiçada pelos azuis nos descontos, mas apontou o foco para o jogo seguinte, tentando motivar os jogadores.

"É natural que houvesse alguma frustração a seguir ao jogo. Temos de moralizar a equipa. No espaço de uma semana, fazes três jogos, podes corrigir e ir à procura de um resultado positivo no jogo seguinte. Dependemos do nosso trabalho e é esse o foco que podemos transmitir para a equipa", expressou.

O Belenenses SAD tem muitos jogadores lesionados ou com fadiga, fruto de "uma época bastante longa", como os experientes Gonçalo Silva, André Santos, Silvestre Varela e Licá, mas Petit rejeitou "mudar muito" os comportamentos da equipa, quando questionado sobre a hipótese de abdicar do sistema tático 3-4-3 para passar a utilizar o 4-3-3, dadas as muitas ausências na defesa.

"Optámos por uma ideia de jogo em função de alguns jogadores, que não temos há algum tempo, não nos temos queixado e cabe-nos tentar meter sempre um onze que nos dá garantias", explicou.

Do outro lado, vai estar "uma equipa forte", com "um plantel bastante largo e com bastante qualidade" e, como tal, o conjunto lisboeta tem procurado "gerir da melhor forma" o cansaço dos jogadores.

Petit revelou que tem conversado com a direção sobre uma possível continuidade no comando técnico do Belenenses SAD na próxima temporada, mas apontou primeiro para o objetivo da manutenção, que acredita "ser até ao fim e a lutar jogo a jogo".

O Belenenses SAD, 14.º classificado, com 31 pontos, defronta o Sporting de Braga, quarto, com 56, na quarta-feira, às 19:15, no Estádio Municipal de Braga, com arbitragem de André Narciso, da Associação de Futebol de Setúbal.