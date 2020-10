Petit: «Queremos uma vitória para festejar o nosso aniversário»

Domingo é dia de festa para o Belenenses SAD. Os azuis celebram o 21.º aniversário, pelo que Petit está focado em somar um triunfo na receção ao Moreirense. Ainda assim, o técnico sabe que tal não será tarefa fácil, mesmo que a paragem para as seleções tenha servido para preparar mais a equipa.





"Estamos a criar situações de golo iminentes. Não criamos 10 ou 12 mas são 3 ou 4 e temos concretizado. Foram duas semanas boas de trabalho para aumentar em termos físicos, ofensivos e defensivos os nossos processos e as nossas dinâmicas. Temos analisado o jogador que pode vir a substituir o Fábio Abreu, que era uma referência na época passada e nesta temporada. Moreirense tem alguns jogadores que podem ser adaptados e foram buscar reforços também. As dinâmicas do Moreirense são muito idênticas, mas trabalhámos mais para aquilo que queremos fazer. Amanhã fazemos 21 anos de existência do Belenenses SAD e queremos dar uma vitória aos adeptos para festejar, algo que é importante também para nós", apontou.No reencontro com uma equipa que já orientou, Petit falou também do avançado... que não chegou ao Jamor. Sem arranjar desculpas, o treinador promete que se vai adaptar. "Queremos sempre o melhor para a equipa e se houver competitividade entre posições é melhor. Não fomos buscar um avançado que queria para as minhas dinâmicas e processo ofensivo. Encontrei, mas não conseguimos e não ia buscar outro só para dizer que tínhamos ido buscar. Não temos o jogador de área que fosse mais poderoso, mas temos que procurar soluções e dentro do grupo temos jogadores que podem fazer dinâmicas diferentes, como Edi, Richard ou o Miguel Cardoso", sustentou, garantindo que está satisfeito com o plantel depois "de duas semanas que deram para os jogadores se conhecerem melhor".Igualmente com elogios para Pedro Álvaro, que não vai estar disponível para este encontro, Petit falou sobre as dores de cabeça que já tem para escolher o guarda-redes titular. É que chegou Kritciuk, internacional russo que conhece bem o nosso campeonato e até já jogou na Liga dos Campeões e Liga Europa."Tenho de tomar sempre um ben-u-ron para essa dor dor de cabeça! Kritciuk é um jogador com experiência de Liga dos Campeões, da Liga Europa. Veio dar-nos competitividade nessa posição. Quem trabalhar melhor é quem me vai tirar esse ben-u-ron. Temos três guarda-redes, o André Moreira, o Kritciuk e o Guilherme Oliveira, que nos dão garantias para defender as cores do Belenenses SAD", garantiu.Questionado sobre a eventual mudança de nome do Belenenses SAD, Petit não se mostrou minimamente preocupado com a situação. "Focamos no nosso trabalho diário e na evolução. Sabemos aquilo que se passa, mas passa-nos ao lado. O mais importante é fazermos amanhã 21 anos e queremos dar uma vitória aos nossos adeptos. Isso passa-nos ao lado. Temos é de nos focar no nosso trabalho", resumiu.