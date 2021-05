Petit recorre da suspensão de 15 dias

Petit, que foi suspenso por 15 dias após a expulsão na partida em casa do Paços de Ferreira, recorreu do castigo para o pleno do Conselho de Disciplina da FPF. Um dos argumentos apresentados pelo treinador dos azuis – que viu vermelho por dizer que Gustavo Correia, árbitro do P. Ferreira-Belenenses SAD, era "muito fraquinho" e "o pior da Liga NOS" – foi precisamente a classificação da temporada passada, na qual este juiz foi... o último entre os que não desceram de divisão.

Entretanto, Cassierra tomou conta do Instagram dos azuis e prometeu mais golos. "Já dobrei a marca do ano passado, mas ainda faltam três finais", atirou.