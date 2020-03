Petit responde no Instagram

O campeonato está parado mas, ainda assim, Petit vai dar hoje uma espécie de conferência de imprensa em direto do Instagram oficial do Belenenses SAD. O técnico, de 43 anos, estará em rede a responder a algumas perguntas relacionadas com a campanha dos azuis em 2019/20 mas, também, com esta paragem forçada pela pandemia de coronavírus.

Noutro âmbito, Hervé Koffi foi eleito o guarda-redes revelação desta época em Portugal pelo Congresso Internacional de Treino de Guarda-Redes, cuja 7ª edição está marcada para os dias 29, 30 e 31 de maio, no Porto. O internacional burquinês, de 23 anos, soma 11 jogos pelo Belenenses SAD esta época.