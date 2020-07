Petit ressalva importância de uma vitória na receção ao Moreirense

O treinador do Belenenses SAD, Petit, realçou, esta sexta-feira, a importância de vencer nesta fase, independentemente da exibição, diante do Moreirense, na 31.ª jornada da Liga NOS.

"Tivemos cinco dias para nos focarmos no Moreirense, uma equipa boa, bem orientada e com qualidade. Analisámos e corrigimos o que não fizemos tão bem e preparámos o jogo dentro das nossas ideias, não fugindo muito ao nosso padrão. O mais importante nesta fase é lutar pelos três pontos, jogando melhor ou pior, é a atitude e a intensidade", frisou.

Em conferência de imprensa de antevisão à partida que encerra a jornada, Petit encara o encontro com responsabilidade, tendo em conta as derrotas de Portimonense, Tondela e Vitória de Setúbal, adversários diretos na luta pela manutenção.

"[As derrotas dos adversários diretos] Dá-nos a responsabilidade de amanhã [sábado] fazermos o nosso trabalho. Passa por fazer um bom jogo, trabalhámos aspetos físicos, mentais e táticos. Os jogadores deram uma boa resposta e vamos lutar pelos três pontos", reforçou.

Os 'cónegos' estão em posição confortável na tabela classificativa, com a manutenção garantida e sem estar intrometidos na luta por um lugar europeu, e Petit apelou ao equilíbrio nos vários momentos do jogo, que será "uma final".

"[O Moreirense] Está numa fase equilibrada em termos emocionais, tem jogadores de qualidade e processos bem definidos. Tem de haver um equilíbrio, concentração nas bolas paradas. Do outro lado, é uma equipa com qualidade, que sofre poucos golos", alertou.

Depois da pesada derrota na visita ao líder FC Porto (5-0), num jogo marcado pela ausência de guarda-redes suplente, devido ao teste positivo à covid-19 de João Monteiro, que colocou André Moreira em isolamento profilático, Petit realçou a necessidade de ter jogadores "frescos" na 'reta final' de uma época desgastante.

"Tem sido um desgaste enorme ao longo desta época, com muitos jogadores lesionados e com a paragem do campeonato. Sabemos que temos três jogos pela frente e todos os jogadores são importantes", afirmou, sem revelar se Gonçalo Silva e Silvestre Varela estarão aptos para a partida.

De fora, estão confirmados os defesas Eduardo Kau, Tomás Ribeiro, Chima Akas e Francisco Varela, que constam no boletim clínico dos 'azuis'.

A formação lisboeta realiza hoje novo teste de despistagem à covid-19, a 24 horas do encontro, de acordo com o protocolo, com os resultados do teste a determinarem a possibilidade de André Moreira poder constar da ficha de jogo ou então a inscrição de outro guarda-redes, consoante a decisão da Liga de clubes e da Direção-Geral da Saúde.

O Belenenses SAD, 14.º classificado, com 31 pontos, recebe no sábado o Moreirense, oitavo, com 39, na Cidade do Futebol, em Oeiras, em jogo de encerramento da 31.ª jornada, às 19:15, com arbitragem de Luís Godinho, da Associação de Futebol de Évora.