Petit: «Resultado aceita-se»

Na análise ao empate (0-0) diante do Boavista, o treinador do Belenenses SAD considerou que o resultado se ajustou ao que as duas equipas produziram no relvado do Bessa.





"Houve duas partes diferentes e a primeira não foi muito bem jogada. Vi muitas perdas de bola e não conseguimos ter posse. Corrigimos ao intervalo esses detalhes e tivemos para um segundo tempo completamente diferente. Criámos muitas situações para fazer golo e podíamos ter construído outro resultado. O Boavista também teve uma ou outra situação e o resultado aceita-se", considerou Petit, na conferência de imprensa pós-jogo."Quando muitos dizem que não estamos a fazer golos, digo que criamos muitas oportunidades e dificultamos a vida aos adversários. Temos seis jogos esta época sem sofrer. Somos fortes no plano defensivo, mas também temos qualidade nas dinâmicas. Tomara eu ter um relvado em condições para melhorar esses pormenores. A intensidade e qualidade do treino acaba por ser diferente. Por exemplo, quando quero trabalhar a um e dois toques, não consigo, porque a bola ressalta muito e obriga a dar mais toques", afirmou o técnico."Falta sermos mais agressivos e ter aquele faro pelo golo. Ficava preocupado se não conseguíssemos criar oportunidades, mas temos feito isso jogo após jogo. É um processo natural. De hoje para amanhã a bola bate no rabo, entra e as coisas mudam", concluiu Petit.