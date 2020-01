Petit revela que tempo curto e surto gripal do adversário condicionou preparação

O treinador do Belenenses SAD, Petit, revelou esta sexta-feira que o curto tempo de trabalho e o surto gripal que afetou o Vitória de Setúbal condicionou a preparação do jogo da 17.ª jornada da Liga NOS.

Em conferência de imprensa de antevisão, no Estádio Nacional, em Oeiras, Petit apontou o foco do trabalho na própria equipa, cujo equilíbrio considera fundamental para a tornar "compacta".

"Vamos um bocado às escuras. Foram muitos jogadores que tiveram doentes, não sabemos quem está disponível do outro lado. Temos é de estar focados na nossa equipa, aquilo que nós queremos e podemos fazer, com muita reação, prazer em ter bola, a atacar e a defender", sublinhou.

Petit, que se estreia no comando técnico do Belenenses SAD após suceder a Pedro Ribeiro, espera que os jogadores "consigam encaixar as ideias" para sábado, e perspetivou que, apesar de apenas estar a trabalhar com o plantel há quatro dias, "já vai dar para perceber algumas coisas diferentes" na partida.

"Somos nós que temos de reagir e dar a cara. Acima de tudo, honrar a camisola que vestimos, puxar pelo nosso público, ser uma equipa alegre e, no final do jogo, poder sentir que demos tudo para conquistar os três pontos", ressalvou.

O número de golos sofridos pelo Belenenses SAD no campeonato (30 golos) motivou trabalho acrescido por parte de Petit, que realçou a consistência defensiva como 'arma' para poder vencer com mais frequência.

"Se não sofrermos, estamos mais perto de ganhar. Temos de ter consistência a nível defensivo, temos trabalhado esses processos, tanto em termos defensivos como ofensivos", explicou.

Questionado sobre algumas más estreias na sua carreira enquanto treinador, que teve início em 2012/13, no Boavista, com apenas uma vitória, ao serviço do Paços de Ferreira, em 2017/18, Petit confessou que as estatísticas "valem o que valem".

"São épocas diferentes, plantéis diferentes. É claro que me quero estrear com uma vitória e vamos fazer tudo para que aconteça. Ficaria muito feliz em conquistar os três pontos em quatro dias de trabalho", concluiu.

Belenenses SAD, 16.º classificado, com 15 pontos, recebe o Vitória de Setúbal, 12.º, com 19, no Estádio Nacional, em Oeiras, em encontro da 17.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, com início marcado para as 20:30 de sábado.