Petit sabe o que esperar do Benfica e até arriscou um onze provável

Petit espera "um jogo difícil contra uma equipa com objetivos diferentes" mas acredita que o Belenenses SAD tem todas as possibilidades de bater o Benfica no jogo marcado para esta segunda-feira, no Estádio Nacional.





"Vamos com a mesma vontade de disputar os três pontos, com intensidade e a respeitar o adversário, mas queremos dar continuidade aos bons resultados", afirmou o técnico, que até desvendou a ideia que tem sobre qual será o onze dos encarnados."O Benfica não tem mudado muito, só quando joga com três centrais, com dinâmicas diferentes e jogadores diferentes. Estará dentro do que tem sido habitual. Deverá jogar o Diogo Gonçalves, o Lucas ou o Vertonghen juntamente com o Otamendi, e o Grimaldo. Um meio-campo com Weigl e Taraabt e depois Everton, Rafa e Seferovic e por trás o Pizzi ou o Waldschimdt. Mas as dinâmicas são diferentes dentro daquilo que é a identidade do treinador. Vamos lutar pelo três pontos, com vontade, e estamos preparados para o que Benfica poderá apresentar."Sobre as dificuldades que as águias têm tido esta temporada, nomeadamente na perseguição ao 1º lugar da Liga NOS, Petit foi taxativo: "O Sporting está num bom momento e não tem sido fácil recuperar, mas são problemas que o Jorge Jesus tem de resolver. Nós temos os nossos mas agora estamos mais perto das equipas que estão acima de nós. Vai ser jogo equilibrado, mas sabemos que o Benfica está a recuperar animicamente."Certo é que o treinador quer dar continuidade aos bons resultados, até porque o Belenenses SAD não perde há cinco jornadas (quatro empates e uma vitória)."Tem sido um campeonato diferente, com muitas equipas separadas por uma diferença curta. Esperamos não entrar nesse lote das que vão descer e queremos alcançar o nosso objetivo o mais rápido possível. Tem sido um campeonato muito competitivo. Vai ser até ao fim mas estas dificuldades dão-nos prazer. Temos um plantel que nos dá garantias. Estamos a lutar por um objetivo e todos os pontos são importantes."Refira-se que nenhum jogador do Belenenses SAD testou positivo à Covid-19 e, por isso, os únicos jogadores fora do jogo com o Benfica são Eduardo Kau e Nilton Varela, ambos por lesão.