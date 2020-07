Petit: «Sabíamos que dependíamos do nosso trabalho»

Com uma vitória pela margem mínima diante do Gil Vicente, o Belenenses SAD ficou mais perto da permanência na Liga NOS, mas Petit ainda não quer lançar os foguetes e celebrar. Ainda assim, na análise à partida, o técnico não deixou de elogiar os seus futebolistas pela forma como atuaram.



"Matematicamente, ainda não estamos. Fizemos o nosso trabalho, que era conseguir os três pontos. Estamos mais perto do objetivo e dou os parabéns aos meus jogadores pelo jogo que fizeram hoje.

Sabíamos que dependíamos do nosso trabalho. Não foi um jogo muito bem jogado, mas foi muito disputado. O Gil teve mais posse de bola e tivemos a felicidade de fazer o golo no final do jogo. Uma primeira parte algo nervosa, mas na segunda parte fizemos algumas alterações, alguns jogadores começaram a subir de produção, a equipa ficou mais equilibrada e fomos felizes no golo do Marco Matias.

O Gil Vicente tem uma belíssima equipa, com muita juventude e alguma experiência. Vinha de três vitórias e com a manutenção definida. Montámos essa estratégia, que tínhamos no jogo com o [Sporting de] Braga, com os três médios, mas, na segunda parte, corrigimos e penso que já fomos outra equipa. Foi um jogo bem dividido, não bem jogado, mas valeu pelos três pontos.

É um sentimento de alegria. Há duas jornadas, falhámos uma grande penalidade no fim e, agora, tivemos a felicidade de fazer o golo. É uma vitoria importante, estamos a um passo do objetivo.

Sobre a situação do Aves



Estamos atentos, mas o mais importante é fazermos o nosso trabalho. Sabemos o que se está a passar, não é bom para o futebol português, é uma imagem má."