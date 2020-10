Petit: «Saímos frustrados, a nossa equipa vale mais do que fez hoje»

Petit considera justa a vitória do Benfica frente ao Belenenses SAD, esta segunda-feira no Estádio da Luz, por 2-0, afirmando que "esperava mais da sua equipa".





"Foi uma vitória justa do Benfica, mas esperava mais da nossa equipa, uma equipa com personalidade. Na primeira vez que o Benfica vai à nossa baliza faz golo, em temos estratégicos não era aquilo que queriamos. tentámos mudar, ter personalidade mas não conseguimos", afirmou o treinador."Foi um jogo difícil, muitos jogadores jovens que jogaram pela primeira vez na Luz. Tonou-se difícil, mas esperava mais um bocadinho", referiu Petit, acrescentando: "acreditávamos que podíamos ter chegado a outro resultado, não conseguimos. Saímos frustrados, porque penso que a nossa equipa vale mais do que fez hoje.""Queremos, o mais rapidamente possível, chegar aos nossos objetivos. A equipa está a crescer, agora é analisar, corrigir e preparar o jogo de sábado, com o Farense", disse.