Petit: «Se calhar não sou um treinador muito comercial»

Tomás Ribeiro, defesa-central do Belenenses SAD, referiu, recentemente, que os jogadores estão a trabalhar também para ajudarem a mudar a imagem que muitas pessoas têm de Petit enquanto treinador e a verdade é que o técnico não ficou indiferente a essas palavras.





"Acho que há um pouco essa ideia da parte das pessoas. Não sou muito comercial, não sou muito de aparecer em termos daquela 'boniteza'. Há quem pense que sou, como treinador, o que fui como jogador, mas isso é totalmente errado. Como jogador tinha qualidade para jogar ao mais alto nível, por isso é que joguei em grandes clubes e na Seleção Nacional. Não era só raça, mas na minha posição tinha de ter essa raça", afirmou o técnico, na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Farense, marcado para este sábado, explicando ainda o processo que coloca em prática sempre que começa um projeto."Quando chego a uma equipa avalio os jogadores que tenho, em termos defensivos e ofensivos, e proponho-lhes uma ideia. Aqui, a minha ideia é jogar com três centrais, ter dois alas a darem largura, dois médios e três jogadores na frente com muita mobilidade. É o que tenho feito, mas é normal que isso não seja valorizado porque, como disse, talvez não seja muito comercial. Não tenho nada contra os meus companheiros de profissão, que são mais valorizados do que eu, mas o que me deixa orgulhoso é saber que os meus jogadores falam bem de mim. No ano passado, quando cheguei, os jogadores tinham uma ideia completamente errada sobre mim e depois aperceberam-se disso", atirou.Sobre o momento da equipa, que não ganha desde a 1ª jornada e não marca há três jogos consecutivos, Petit acredita que tudo vai mudar. "Tentámos aperfeiçoar o que temos feito de menos bom. O jogo com o Farense é importante e vamos trabalhar para conseguirmos somar os três pontos. O adversário tem apresentado um futebol atrativo e tem feito golos mas ainda não ganhou. É um jogo importante para as duas equipas", concluiu.