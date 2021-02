Petit: «Se houvesse um vencedor deveríamos ser nós»

Apesar de considerar o empate (0-0) frente ao Famalicão "um resultado que se ajusta", Petit afirma que o Belenenses SAD poderia ter saído desta 19.ª jornada da Liga NOS com mais alguns pontos no bolso.





"Foi um jogo mais jogado a meio campo. Duas equipas que se respeitaram mutuamente. Não foi um jogo com muitas oportunidades. Poderíamos ter causado mais perigo com o que tínhamos trabalhado, mas é um resultado que se ajusta. É mais um ponto. Se houvesse um vencedor deveríamos ser nós por tudo o que mostrámos em campo", afirmou o técnico, em declarações no final da partida no Municipal de Famalicão."Sabemos como são as equipas do Silas. Têm dois ou três sistemas que vai alternando em função do adversário. Não ficámos surpreendidos da forma como se apresentou", atirou.