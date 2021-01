Petit: «Sofremos o primeiro golo no nosso melhor período»

Após a derrota (3-0) diante do Benfica, Petit lamentou a eliminação do Belenenses SAD da Taça de Portugal e considerou que os dois golos marcados pelas águias na 1.ª parte, numa altura em que os azuis estavam a "controlar o jogo", foi determinante no desfecho da eliminatória.





"Tivemos a primeira ocasião pelo Cassierra e depois num lance caricato o Benfica faz golo. Tínhamos o jogo controlado, e sofremos no nosso melhor período. Depois sofremos de bola parada e torna-se mais difícil. Ao intervalo tentei dizer que se fizéssemos golo reentrávamos na partida. O Benfica é forte na transição e o terceiro golo resulta de uma perda de bola nossa. Perdemos muitos duelos em zonas que deveríamos ser mais fortes e quando não se ganham muitos duelos, com estas equipas, há mais dificuldades", afirmou o treinador do Belenenses SAD, na flash-interview, à TVI 24."Sofremos dois golos naquele período, até aí o jogo estava controlado. Se tivéssemos feito o primeiro golo, porque somos uma equipa que defende bem e permite poucas oportunidades, poderíamos aproveitar alguma ansiedade do Benfica. Mas quando o Benfica se apanha a ganhar 2-0 torna-se mais difícil, tentámos e acabamos por sofrer o terceiro."