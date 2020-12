Petit: «Sofrer a acabar o jogo e a jogar com menos um é claro que custa mais»

Petit, treinador do Belenenses SAD, lamentou que a derrota deste sábado na visita ao Marítimo (1-0) tenha surgido com um golo sofrido nos minutos finais do encontro.





"Todos os golos custam, mas a acabar o jogo e a jogar com menos um é claro que custa mais. Por aquilo que foi o jogo é um resultado injusto, as primeiras oportunidades são nossas e o primeiro remate do Marítimo foi já aos 39 minutos, num lance de bola parada, onde o Zainadine cabeceia para uma grande defesa. Tivemos a oportunidade do Miguel, a do Varela, tivemos mais duas ou três que podíamos ter definido melhor", considerou o técnico, em conferência de imprense."Na segunda parte tivemos a infelicidade do Kritciuk ter levado o segundo [cartão] amarelo e de termos de jogar com 10", sublinhou Petit.