Petit sondado para renovar com o Belenenses SAD Rui Pedro Soares já estabeleceu contactos com o objetivo de segurar o técnico no Jamor





Petit orienta os azuis desde janeiro de 2020

• Foto: Luís Vieira/movephoto