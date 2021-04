Petit: «Temos de desconfiar do mau momento do Paços de Ferreira»

O Belenenses SAD visita o Paços de Ferreira esta sexta-feira, adversário que, apesar de ser a equipa sensação da Liga NOS, vive o pior momento da temporada, não ganhando há cinco jogos, sendo que acabou por ser derrotado. Contudo, Petit frisa que "a qualidade não desapareceu".





"Todas as equipas passam por períodos menos bons não é fácil manter aquela regularidade que eles apresentaram durante tanto tempo. Mas agora temos de desconfiar deste mau momento. Vai ser um jogo extremamente difícil e estamos preparados para enfrentar o melhor Paços porque vai haver sempre um momento de reação. Esperemos que não seja amanhã", começou por dizer o técnico, abordando a forma dos azuis não querendo olhar para os lugares europeus:"Vimos de quatro resultados positivos, ainda não perdemos fora de casa nesta segunda volta e queremos dar seguimento. Não vamos mudar a nossa ideia, porque temos sido uma equipa equilibrada a defender e a atacar e temos feito golos. Estamos a quatro pontos do V. Guimarães, mas o foco é jogo a jogo e o nosso objetivo continua a ser a permanência."A cerca de 24 horas de entrar em campo, Petit ainda tem algumas dores de cabeça, umas boas e outras más. "Temos ali três ou quatro jogadores em dúvida, teremos de ver hoje no treino. O nosso ataque tem sido praticamente sempre o mesmo, o Varela, o Cassierra e o Miguel Cardoso. Têm tido jogos muito exigentes teremos de ver qual o feedback", referiu."Por outro lado, temos o Chico que é um miúdo que tem trabalhado bem, tem características diferentes e está muito perto de ser titular. Não vou dizer se será amanhã para o Pepa não ficar a saber", concluiu.