Petit: «Temos de ser mais consistentes»

Três dias depois do empate (0-0) frente ao FC Porto, o Belenenses SAD fez o penúltimo treino de preparação para a partida de segunda-feira, frente ao V. Guimarães e, apesar de estar partida vir já no final de um período bastante intenso, Petit sente a equipa "mais solta".





"Temos quatro dias para recuperar os jogadores e parecem-me bastante bem para defrontar um adversário forte e que ainda não perdeu fora de casa", começou por dizer Petit, frisando que este encontro nada terá a ver com o da primeira volta, que os azuis venceram, por 1-0, em Guimarães:"Têm um treinador diferente, estão a viver um excelente momento, marcam muito, sofrem pouco... mas nós temos a lição estudada e sabemos o que temos de fazer."Questionado sobre os desejos para esta segunda volta da Liga NOS, o técnico, de 44 anos, foi claro. "Temos de ser mais consistentes em termos de resultados. Não podemos, como já disse, a ganhar um jogo e depois estar três ou quatro sem vencer. De resto é continuar a defender bem, melhorar em termos ofensivos e, principalmente, somar mais pontos", atirou.No Vitóra, Petit não foca as atenções em Quaresma, mas garante que o extremo vai ter uma partida difícil. "Tem bastante qualidade e veio acrescentar muito ao nosso campeonato. Tive o prazer... não, ele é que teve o prazer de ser meu companheiro na Seleção, porque eu sou mais velho. A dinâmica do Vitória passa muito por ele, mas sabemos o que temos de fazer", referiu.Por fim, o treinador do Belenenses SAD abordou a situação de Tomás Ribeiro, central que esteve muito perto de reforçar os minhotos, mas que acabou por ficar no Jamor: "Se fizer o mesmo que fez contra o FC Porto será muito bom, porque fez um grande jogo! Houve esse interesse, mas ele é nosso jogador e vai defender as nossas cores!"