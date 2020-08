Petit: «Temos jogadores a chegar»

Petit reconhece que o Belenenses SAD foi “ao limite” nos testes com Benfica e Sporting, mas mostra-se confiante para quando for altura dos jogos a doer. “ É normal cometer alguns erros nesta fase, mas vamos chegar ao primeiro jogo preparados”, destacou o técnico dos azuis à Sport TV, antes de falar sobre a chegada iminente de reforços. “Temos estado sempre em sintonia com o presidente. Trouxemos já quatro jogadores, temos outros que podem chegar esta semana que estão identificados com as ideias da equipa. Esperamos por eles para dar mais qualidade e profundidade ao plantel. São jogadores que podem fazer a diferença”, referiu, antes de explicar que Cassierra falhou o encontro por ter sentido dores musculares num adutor.

Já Robinho, que acabou com a braçadeira de capitão, confia “no trabalho positivo que tem sido feito”. “Só falta assimilar mais os processos e o trabalho específico que o míster tem feito. Vamos estar bem quando tudo começar”, prometeu.