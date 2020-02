Petit: «Vamos ao Bessa com apenas um pensamento»

Petit, treinador do Belenenses SAD, visita este domingo (15 horas) uma casa que bem conhece para defrontar o Boavista, mas garante que, a partir do momento em que o árbitro apita, tudo se esquece.





"Sim, foram muitos anos lá como jogador e depois como treinador. É sempre bom rever amigos, mas vamos ao Bessa com apenas um pensamento. Temos pela frente uma boa equipa, que vem de três vitórias consecutivas e sem sofrer golos. É uma equipa agressiva no bom sentido, não desiste de cada lance e, se quisermos sair de lá com um bom resultado, temos de ser tão ou mais agressivos do que eles", começou por dizer o técnico de 43 anos.Em quatro jogos no comando dos azuis, Petit leva três derrotas e apenas uma vitória, mas o treinador acredita que isso irá mudar. "Já fizemos coisas muito boas e outras menos boas. Já estivemos no 80 e no 8 e isso é que não pode acontecer. Estou aqui há um mês e é normal haver algum tipo de adaptação, mas sei que vamos melhorar", conclui.Para o jogo deste domingo (15 horas) no Estádio do Bessa, o Belenenses SAD não conta com os lesionados Eduardo Kau, Nuno Coelho, Calila, Tomás Ribeiro e Francisco Varela. O capitão Gonçalo Silva está em dúvida.