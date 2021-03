Petit: «Vitória muito importante»

Petit, treinador do Belenenses SAD, estava muito satisfeito com o o triunfo dos azuis na visita ao Farense





"Foi uma vitória muito importante, num jogo dividido em que fomos felizes fruto do trabalho, da solidariedade e do empenho dos jogadores nos 90 minutos". O responsável da formação azul referiu ainda: "Na primeira parte fomos algo precipitados quando tivemos bola e depois do descanso melhorámos um pouco e isso rendeu o golo do Miguel Cardoso e a oportunidade do Cafú Phete."