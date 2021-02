Petit: «Vou para casa aziado»

Não querendo centrar atenções no estado do tapete de relva do Jamor, Petit demonstrou ter ficado satisfeito com a exibição do Belenenses SAD, que empatou em casa com o V. Guimarães (1-1).





"Vou para casa frustrado, aziado. Até ao golo que fizemos o V. Guimarães teve dois cantos. Depois do nosso golo reagiu. Faz o empate numa bola parada e tinha tido um remate antes. Tivemos duas bolas aos ferros e uma jogada de 2x1 que não deu em nada, é este tipo de coisas que temos de analisar. Mas certamente é com este espírito que vamos encarar o próximo jogo", sublinhou o treinador dos azuis, aproveitando também para responder a João Henriques, homólogo do V. Guimarães, sobre o interesse em Tomás Ribeiro. "É um jogador que vai continuar connosco. É um jovem com muita qualidade e não tenho dúvidas de que irá parar aos grandes palcos", declarou.