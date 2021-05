Presidente do Belenenses SAD anuncia saída de Silvestre Varela

O avançado do Belenenses SAD Silvestre Varela terminou o contrato com a equipa da Liga NOS, comunicou o presidente Rui Pedro Soares, em conferência de imprensa sobre a renovação do treinador Petit.

"Em relação a saídas que se possam, desde já, confirmar, quero deixar uma mensagem pública ao Silvestre Varela, pela sua qualidade e liderança. Devo registar, com a idade dele, o sacrifício que fez que, a dado momento, jogou lesionado. Foi uma época de superação", começou por dizer Rui Pedro Soares, no Estádio Nacional, em Oeiras.

O dirigente revelou ainda o teor da conversa de despedida que teve com o futebolista, de 36 anos: "Disse-me que, do primeiro ao último minuto enquanto jogador do Belenenses SAD, tinha sido feliz. Isso é o melhor que podemos ouvir de alguém que foi, com certeza, feliz noutras vezes, mas que essa era a memória que tinha daqui".

O treinador Petit, que anunciou hoje a renovação por mais uma temporada com o conjunto lisboeta, aproveitou a ocasião para enviar um abraço ao dianteiro, que "sabe a amizade e simpatia" que tem por ele, não só como futebolista, mas como pessoa.

"Sei o que ele está a pensar. Não é fácil, naquela idade, saber o que quer. Está a chegar ao fim, mas ele sabe que tem aqui um amigo. Desejo-lhe as maiores felicidades. Foi um jogador muito importante para este plantel e para os jogadores mais novos", realçou.

Formado no Pescadores e no Sporting, Silvestre Varela passou, como sénior, pelos 'leões', que o emprestaram ao Casa Pia, ao Vitória de Setúbal e aos espanhóis do Recreativo, antes de ingressar em definitivo no Estrela da Amadora, em 2008/09.

No ano seguinte, rumou ao FC Porto, onde se notabilizou, num total de sete temporadas e meia, com empréstimos aos ingleses do West Bromwich e aos italianos do Parma pelo meio, somando 27 internacionalizações e cinco golos por Portugal.

Já depois de uma aventura de duas épocas e meia na Turquia, ao serviço do Kayserispor, Silvestre Varela chegou ao Belenenses SAD em 2019/20 e permaneceu durante duas temporadas, contabilizando três golos em 57 jogos, onde partilhou o balneário com o sobrinho Nilton Varela, de 20 anos, lateral esquerdo dos 'azuis'.