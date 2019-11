Presidente do Belenenses SAD enigmático sobre a arbitragem

Rui Pedro Soares, presidente do Belenenses SAD, passou pela zona mista no final do jogo e falou sobre um elemento da equipa de arbitragem, sem que fosse possível perceber se estava, ou não, a ser irónico. "O vídeo-árbitro, Luís Ferreira, foi sempre um excelente árbitro e agora é um excelente VAR. Vai haver Europeu no fim da época e portanto é natural que ele possa estar no Europeu." O dirigente estava triste com o resultado, que considera injusto. "Fizemos um grande jogo mas não venceu a melhor equipa. Parabéns ao Sporting. Saímos tristes", lamentou.

Pela positiva, Rui Pedro Soares destacou a estreia de Nilton Varela pela equipa principal. "Um jogador excecional, 18 anos, português. Jogou e mereceu. O Belenenses faz um grande trabalho na formação, essas pessoas estão de parabéns."

O líder do Belenenses SAD recusou ainda comentar se um eventual entendimento com o Belenenses está para breve. "Há tantos problemas no futebol português que acho que não temos os piores. Temos tido o apoio de muitos adeptos e vamos fazer uma boa época", garantiu.