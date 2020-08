'Público' avança que Belenenses SAD não comunicou salários ao Estado

O jornal 'Público' avança esta quarta-feira que a Belenenses SAD não emitiu recibos de vencimento dos salários pagos a funcionários durante os últimos anos e pode incorrer num crime de fraude fiscal, uma vez que não pagou impostos nem Segurança Social ao Estado. Segundo a mesma fonte, trata-se de valores que rondam 1 milhão de euros no final da temporada 2018/19.





"Os ordenados não processados têm que ver com alguns adiantamentos feitos a jogadores. Têm que ver com situações anteriores à nossa gestão e têm qie ver com uma interpretação diferente que a administração da SAD tem em relação à opinião dos ROC [Revisores Oficiais de Contas] em relação ao pagamento a jogadores que não são residentes em território nacional. Do nosso ponto de vista não há lugar ao pagamento de qualquer imposto relacionado com estes vencimentos", afirmou ao 'Público' Rui Pedro Soares, presidente da SAD.