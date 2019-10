Quatro 'produtos' da Liga Revelação renovam pelo Belenenses SAD

Tomás Ribeiro, Diogo Calila, Robinho e Kikas renovaram contrato com o Belenenses SAD por quatro temporadas. A prolongação dos vínculos dos quatro jovens jogadores foi anunciada esta terça-feira.





Refira-se que em causa estão dois defesas (Tomás Ribeiro e Calila) e dois avançados (Robinho e Kikas) que deram os primeiros passos ao serviço dos sub-23, na Liga Revelação. Agora, estão firmes no plantel orientado por Pedro Ribeiro e tem sido opção de forma regular na formação que joga no Estádio do Jamor.