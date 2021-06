Rafa Santos garantido por três temporadas

O médio Rafa Santos assinou por três anos pelo Belenenses SAD após uma boa temporada ao serviço do Oriental (22 jogos/4 golos) no Campeonato de Portugal. Após dividir a formação pelo Sporting, Estoril e Real, o luso-brasileiro passou ainda pelo Oeiras e Casa Pia antes de se afirmar no terceiro escalão com as camisolas do Moura, Olímpico do Montijo, Amora, Fátima e Oriental. Rafa Santos dá nas vistas pela elevada estatura (1,88 metros), o que lhe permite mandar no jogo aéreo, tendo causado boa impressão quando defrontou a equipa B do Belenenses SAD.