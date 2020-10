Regresso a Portugal deixa Kritciuk radiante

Já integrado plenamente nos treinos do Belenenses SAD, Kritciuk luta agora para ganhar a confiança de Petit e tornar-se o titular na baliza, que agora é ocupada por André Moreira. O internacional russo, que terminou contrato com o Krasnodar, regressa a Portugal, depois de ter representado Sp. Braga e Rio Ave, e mostrou-se satisfeito pela mudança de ares.

“Nova etapa, novo desafio. Estou feliz por fazer parte do Belenenses SAD. Agradeço ao clube pela confiança e à equipa pelas calorosas boas-vindas! Fico feliz por regressar a Portugal e farei o meu melhor para ajudar a equipa no que for preciso”, partilhou o guarda-redes, de 29 anos, no Instagram.

Nessa publicação de Kritciuk, várias caras conhecidas deram as boas-vindas ao guardião, como foi o caso de Vincent Sasso, antigo jogador do Belenenses SAD que se cruzou com o russo no Sp. Braga. Mas também o contingente de leste em Portugal disse presente. “Bem-vindo, amigo! Vemo-nos em campo em breve!”, escreveu Zlobin, guardião do Benfica que está cedido ao Famalicão. Um duelo que já só acontecerá na segunda volta...