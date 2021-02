Relvado do Estádio Nacional vai ser alvo de vistoria da Liga

O relvado do Estádio Nacional vai ser uma alvo de uma vistoria da Liga. O estado do tapete verde do Jamor, onde atua o Belenenses SAD, tem sido alvo de muitas críticas, sendo que Record sabe que a Liga Portugal irá fazer essa visita técnica com o objetivo de perceber se será preciso interditar o palco e obrigar a que seja realizado algum tipo de intervenção para recuperar o relvado.





Refira-se que já esta época houve uma medida semelhante, embora não implicasse impedir os azuis de jogarem no Estádio Nacional. A equipa orientada por Petit 'apenas' estava proibida de utilizar o palco principal do Jamor para realizar treinos, numa medida que foi decidida a 14 de dezembro, numa altura em que o tapete apresentava muito desgaste.Por outro lado, importa explicar que a vistoria não podia ser realizada antes do recente jogo com o FC Porto (0-0), por questões regulamentares. É que esses próprios regulamentos deixam bem claro que os jogos com os três grandes têm de ser todos realizados no mesmo palco. Ora, o Belenenses SAD já havia recebido o Sporting, pelo que teria sempre de jogar na condição de visitado com FC Porto - e, mais tarde, Benfica - no Estádio Nacional. De resto, o próximo jogo em casa é a 20 de fevereiro com o Nacional.Recorde-se que o relvado do Estádio Nacional chegou mesmo a ser interditado no início de 2019, com o Belenenses SAD a utilizar o Estádio do Bonfim como casa emprestada durante duas jornadas, enquanto a intervenção era levada a cabo