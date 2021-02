Relvado do Jamor já pode receber jogos

O Belenenses SAD-Nacional de amanhã, a contar para a 20ª jornada da Liga NOS, vai disputar-se no Estádio Nacional. A Liga Portugal voltou ontem ao Jamor para a inspeção que já tinha ficado marcada desde o dia da interdição (9 de fevereiro) e confirmou as melhorias do relvado. Conclusão: o tapete verde já está novamente apto para receber jogos (treinos não são permitidos) e os azuis não precisam de se mudar para Mafra – o Parque Desportivo Municipal estava de prevenção.

A inspeção de ontem realizou-se em duas fases. Antes do almoço, os comissários da Liga Portugal estiveram no relvado acompanhados por elementos do Belenenses SAD, do IPDJ e da empresa que faz a gestão da relva. Os engenheiros notaram logo os melhoramentos mas ficaram, ainda assim, com dúvidas em relação a certas zonas do campo. Por isso, pediram uma intervenção rápida, algo que os funcionários da empresa que trata da relva trabalharam na hora seguinte. Assim, quando os elementos da Liga Portugal voltaram, depois do almoço, confirmaram que as alterações pedidas tinham sido efetuadas. Ainda assim, apesar de terem levantado a interdição, avisaram que vão continuar a fazer vistorias após os jogos. Neste caso talvez até com maior preocupação, porque, depois do Nacional, o jogo seguinte em casa dos azuis é com o Benfica, na 22ª jornada, a 6 ou 7 de março.

Noutra nota, Miguel Cardoso já integrou o treino e pode recuperar para a receção ao Nacional. Já o defesa-central Gonçalo Silva continua a trabalhar à parte e está em dúvida para amanhã.