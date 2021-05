Renovação de Petit oficializada hoje

O Belenenses SAD vai oficializar hoje a continuidade de Petit no comando da equipa na próxima temporada.





Tal comojá tinha avançado, as conversações estavam a evoluir nesse sentido e Rui Pedro Soares chegou mesmo a acordo com o técnico, que irá estar hoje numa conferência de imprensa, no Jamor, para falar sobre a renovação do contrato com os azuis.