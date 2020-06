Ricardo Ferreira pronto para ser chamado para o jogo com o Sporting

É preciso um esforço gigante de memória para recordar a última vez que Ricardo Ferreira jogou numa partida da 1ª Liga: foi ao serviço do Sp. Braga frente ao Boavista, a 3 de janeiro de 2018, na 16ª jornada de 2017/18. Nessa partida lesionou-se com gravidade e iniciou um longo calvário que pode estar a chegar ao fim.

O defesa-central, de 27 anos, tem-se mostrado em bom plano e foi convocado para o jogo com o Sporting. Agora, o próximo passo é voltar à competição. O embate com o Tondela pode marcar o regresso e a hipótese de entrar no onze não está descartada, até porque Rúben Lima pareceu um pouco ‘deslocado’ a central.

Entretanto, o pedido de despenalização do amarelo ao guarda-redes Hervé Koffi acabou por não ser pedido, uma vez que a decisão não chegaria a tempo deste jogo.