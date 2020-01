Robinho de olho no regresso

Robinho foi uma aposta clara de Pedro Ribeiro quando este assumiu o comando do Belenenses SAD. No entanto, tem vindo a perder influência. Porém, com o castigo de André Sousa e a saída de Benny, o médio de 22 anos, que não joga para a 1ª Liga desde 1 de dezembro, poderá voltar a ser opção já amanhã, com Sp. Braga. Para evitar mais problemas, os azuis terão de ser cuidadosos disciplinarmente, isto porque Koffi, Calila, Esgaio, Nuno Coelho e André Santos estão todos em perigo de exclusão.