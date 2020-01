Robinho e Tiago Martins deixam expulsão para trás

Amigos como dantes! Robinho e Tiago Martins conversaram depois de o avançado do Belenenses SAD ter pedido desculpa publicamente ao árbitro pelo gesto que lhe valeu a expulsão na derrota com o Sp. Braga.





"Não foi com intenção de faltar ao respeito. Na altura achei injusto, mas depois de ver o lance vi que fui bem expulso. Não foi uma atitude que se tenha, mas faz parte do crescimento", confessou o jogador, de 22 anos, no Canal 11, garantindo que este caso serviu de exemplo. "Isto vai sempre contribuir para crescer porque é com os erros que aprendemos. Espero que daqui para a frente não volte a acontecer", referiu.

Tratou-se de uma atitude que caiu bem a Tiago Martins. O árbitro lisboeta elogiou Robinho e explicou que se trata de algo mais comum até do que se pode pensar. "É uma atitude nobre reconhecer que não esteve bem. Consigo compreender o comportamento do Robinho. Com o avolumar do resultado, perdeu um pouco o controlo emocional. Às vezes isso acontece aos jogadores, até aos mais experientes. Mais a frio, na maior parte das vezes, os jogadores vão ao relvado pedir desculpa quando têm estes comportamentos. No jogo seguinte já somos amigos, está tudo bem e não se passou nada", referiu o internacional.