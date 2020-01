Robinho pede desculpa ao árbitro Tiago Martins

Robinho foi aposta de Pedro Ribeiro ao intervalo da partida entre o Belenenses SAD e o Sp. Braga (7-1 para os minhotos), mas o médio perdeu a cabeça e acabou por ser expulso, aos 75 minutos, devido a um desentendimento com o árbitro, Tiago Martins.





Posto isto, o jovem de 22 anos utilizou as redes sociais para pedir desculpa ao árbitro e aos colegas. Leia a mensagem:"Quero apresentar publicamente as minhas mais sentidas e sinceras desculpas ao sr. árbitro Tiago Martins. Ciente de que não diminui a gravidade da situação, esclarecer que em momento algum foi meu intuito agir desrespeitosamente ou colocar a autoridade do árbitro em causa. Deixar aos meus colegas uma palavra de apreço e de perdão. Ontem [sábado], como sempre, era meu único objetivo ajudar e contribuir para o sucesso do coletivo. A todos os adeptos que incansavelmente nos apoiam e torcem por nós apresento também as minhas desculpas. O futebol de alto nível caracteriza-se pela espontaneidade, competitividade e intensidade, se calhar por isto, de forma irrefletida, agi momentaneamente sem ponderar o certo ou errado. O meu amadurecimento enquanto jogador também passa por assumir, lidar e aprender com este tipo de situações. Agradecer a compreensão de todos, oferecendo a garantia de que a vontade de ajudar este clube e coletivo e total. Limada a aresta e tempo de voltar ao trabalho."