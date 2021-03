Rúben Lima destaca primeira parte do Belenenses SAD: «Estivemos melhor do que o Benfica»

Rúben Lima lamentou o desaire do Belenenses SAD diante do Benfica, por 3-0, considerando na sua análise que a turma azul acabou por pagar caro os erros cometidos. Isto num jogo no qual, segundo a sua análise, foram superiores na segunda metade.





"Na primeira parte, estivemos por cima, melhor do que o Benfica. Não surgiu o golo, mas poderíamos ter feito. Na segunda entrámos mal e por erros nossos o Benfica acabou por aproveitar. Quando temos uma derrota perguntam-nos se abala, mas a verdade é que conseguimos dar boas respostas. Não é isso que abala. Tivemos uma boa fase, perdemos, mas vamos dar continuidade ao que estamos a fazer", frisou, à SportTV."Está a ser um campeonato diferente, todos os jogos são importantíssimos, os pontos são difíceis de conquistar. O que temos a fazer é ganhar os jogos que temos pela frente e logo se vê", concluiu.