Rui Pedro Soares anuncia novo treinador dia 13: «Vamos ter um Belenenses à Belenenses»

Rui Pedro Soares vai anunciar oficialmente o nome do novo treinador do Belenenses SAD no próximo dia 13. O anúncio foi feito depois da vitória frente ao Mafra, este sábado, e o presidente da SAD dos azuis não deixou de falar na "mudança de ciclo" após a saída de Silas.





"Vamos começar um novo ciclo e estou muito esperançado que vamos ter um Belenenses à Belenenses. O que levou à mudança? Algum desgaste... Nos últimos seis meses, tínhamos ganho um jogo. É muito tempo. Não se dá importância a algumas coisas quando se ganha, mas quando não há resultados essas coisas ganham muita importância. Não vou confirmar oficialmente quem vai ser o novo treinador: vai ser apresentado no dia 13", afirmou o dirigente. Recorde-se que Pedro Ribeiro assumiu o cargo interinamente mas, comoadiantou, a possibilidade de o jovem técnico se manter até ao final da temporada é muito forte.Confrontado com as 'queixas' que Silas foi fazendo a propósito de ter perdido jogadores fulcrais, Rui Pedro Soares analisou: "Embora tardiamente, fez-se justiça à grande equipa que tínhamos no ano passado. Falava-se mais do Belenenses fora de campo, mas agora o mercado fez justiça. Muriel é titular no Fluminense; Diogo Viana está num grande Sp. Braga; Sasso é titularíssimo no Servette, da Suíça; Zakarya foi para a 1ª divisão da Turquia e está a fazer um bom campeonato; Henrique Almeida está na Chapecoense; Reinildo no Lille, Eduardo no Sporting... Hoje temos uma equipa igualmente muito boa, que vai dar-nos muitas alegrias. No final da época vão dar-nos razão", disse apontando a marcação de "um golo e uma vitória" como primeiro objetivo da equipa.