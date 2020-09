Rui Pedro Soares arrasa Morais de Carvalho: «Ato tresloucado evidencia o desequilíbrio de um capataz»

Rui Pedro Soares, presidente da SAD do Belenenses, respondeu este sábado, em declarações a Record, à intenção da direção de Os Belenenses de apresentarem queixa-crime contra a Liga e contra o presidente da Liga, Pedro Proença, por "usurpação" da identidade do clube que milita na Liga NOS.

O responsável máximo pela SAD dos azuis adjetivou como "tresloucado" o ato de Patrick Morais de Carvalho que "evidencia de forma penosa desequilíbrio de um capataz rodeado dum pequeno grupo de fanáticos".

Rui Pedro Soares acrescentou ainda que a direção de 'Os Belenenses' "inveja o sucesso e a exposição mediática da equipa" que compete no principal escalão, utilizando o mediatismo do Belenenses SAD "para aparecer na televisão", não se esquecendo nunca "de pedinchar, todos os meses, as receitas da equipa da Belenenses SAD para pagar as dívidas do CFB [Clube de Futebol Os Belenenses]."