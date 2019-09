Rui Pedro Soares confirma Pedro Ribeiro

Pedro Ribeiro vai mesmo ser o treinador do Belenenses SAD. Quem o acabou por garantir foi Rui Pedro Soares, dirigente máximo dos azuis. "Quem vai ser o treinador do Belenenses SAD? Se dissesse Pedro Ribeiro não se enganava, mas a apresentação é só sexta-feira", comentou Rui Pedro Soares, questionado sobre a temática no Canal 11.

Além disso, o presidente dos azuis confessou que tentou garantir o empréstimo de Dany Mota, internacional sub-21 que representa a Juventus, enquanto destacou os objetivos que tem para a equipa. "Tenho o sonho de os adeptos do Belenenses SAD ouvirem o hino da Champions. Vivi um sonho a jogar a Liga Europa", referiu, antes de falar sobre uma possível aproximação ao clube de Patrick Morais de Carvalho: "É evidente que as duas entidades, que são só uma, vão encontrar-se mais à frente. Estou disponível e é inevitável. Não há forma de esta história acabar de outra maneira."