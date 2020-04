Rui Pedro Soares critica Joaquim Evangelista e fala em "boicote"

O presidente do Belenenses SAD, Rui Pedro Soares, deixou duras críticas ao líder do Sindicato dos Jogadores, Joaquim Evangelista, na sequência das críticas dirigidas por este a propósito de os azuis terem entrado em lay-off como medida para fazer face aos efeitos da pandemia de Covid-19.





"A minha maior surpresa, das palavras do presidente do Sindicato, foi quando o ouvi dizer que o futebol não deveria recorrer a apoios públicos. Fica a ideia - deve ter-se expressado mal - de que o presidente do Sindicato defende um futebol à margem da lei em que as receitas sejam asseguradas através de expedientes como os que existiam no passado, no futebol. O pagamento em dinheiro vivo, etc. O que mais me surpreendeu foi isto. Vamos recorrer a quê? A negociatas entre empreiteiros e câmaras? A vendas de terrenos? Dinheiro vivo? Não! A Belenenses SAD atua dentro da lei", afirmou Rui Pedro Soares, em entrevista ao programa 'Bola Branca' da Rádio Renascença.Depois de falar em "boicote ao trabalho negocial com a Liga", o líder dos azuis garantiu que o lay-off terminará assim que a competição regressar. "Trata-se de uma decisão difícil que apenas foi tomada a pensar na estabilidade a longo prazo da Belenenses SAD e dos seus trabalhadores. Face às receitas que estamos a perder e às que considerávamos como certas, foi a única decisão que podíamos encarar. Para proteger a empresa e todos os seus trabalhadores. Esperamos poder revertê-la o mais breve possível, mas depende do calendário do vírus. Quando as autoridades de saúde permitirem o regresso, o lay-off vai ser levantado."