Rui Pedro Soares critica o Conselho de Arbitragem

Rui Pedro Soares utilizou o Twitter para deixar uma mensagem sarcástica visando o Conselho de Arbitragem. "Quer-se melhor prova da seriedade e competência do Conselho de Arbitragem do que a exclusão de Gonçalo Martins e de Jorge Ferreira?", escreveu o líder do Belenenses SAD. Com isto, o dirigente lembra a despromoção Gonçalo Martins, que considerou os métodos de avaliação não válidos, bem como as recentes palavras de Jorge Ferreira, que acusou o CA de pressionar os árbitros para beneficiar os grandes.





